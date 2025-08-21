De janeiro a julho deste ano, o Dolphin Mini foi o carro mais vendido da BYD em Goiás (Divulgação/BYD)\nAs vendas da BYD cresceram 34% no acumulado deste ano no varejo em Goiás. Foram mais de 1.700 veículos emplacados no estado ante 1.268 no mesmo período do ano passado.\nAinda no período a greentech teve 52,6% de participação do mercado no segmento de eletrificados no Estado, considerando varejo. . O modelo mais vendido foi o Dolphin Mini.\nO alto desempenho coloca a BYD na primeira posição do ranking no estado. Ao considerar apenas os veículos 100% elétricos, a marca detém 90,7% do market share.\nCom a produção de três modelos, GWM inaugura fábrica no Brasil\nFord Mustang Dark Horse chega ao Brasil por R$ 649 mil\nGeely EX5 é elétrico, confortável e chega com preço competitivo\nBYD avança em vendas e conquista novos mercados