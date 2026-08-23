A Amarok 2027 é baseada na picape Maxus Terron 9 e terá dimensões superiores às da atual geração (Divulgação/Volkswagen)\nA Nova Volkswagen Amarok, já confirmada para o primeiro trimestre de 2027, fez sua primeira aparição oficial na 71ª Festa do Peão de Boiadeiro, em Barretos (SP). Ainda guardando boa parte de suas novidades sob uma camuflagem artística especial, a picape será a mais potente da história e terá motorização híbrida plug-in (PHEV).\nDesenvolvido a partir de uma parceria entre a Volkswagen e a chinesa SAIC, o modelo terá dimensões superiores às da atual geração: capô elevado, pilares dianteiros quase retos, coluna C ligeiramente inclinada e caçamba integrada à cabine.\nA Amarok 2027 é baseada na picape Maxus Terron 9, que mede aproximadamente 5,50 metros de comprimento, 3,30 metros de entre-eixos, 2 metros de largura e 1,86 metro de altura. Será produzida na fábrica de General Pacheco, na Argentina. Vai disputar espaço com as picapes Toyota Hilux, Ford Ranger, Chevrolet S10 e Mitsubishi Triton.