Volkswagen Tera foi o vencedor do 27º Prêmio Imprensa Automotiva (Reprodução/Volkswagen)\nO novo Volkswagen Tera foi o vencedor do 27º Prêmio Imprensa Automotiva, ao ser eleito o Melhor SUV pequeno/médio e também conquistar o Prêmio Veículo Abiauto “José Roberto Nasser”.\nNa categoria motocicletas, a Triumph Tiger Sport 800 foi a campeã, levando o Prêmio Motocicleta Abiauto “Josias Silveira”. Na oportunidade, o jornalista automotivo Caio Moraes também foi homenageado. Confira os premiados no fim da matéria.\nA solenidade, que foi realizada no último dia 19, contou com a presença de mais de 100 pessoas, entre jornalistas especializados e executivos de montadoras. Além dos veículos, foram eleitas as personalidades do mundo automotivo, como Assessor de Imprensa, Executivo e Locutor que se destacaram no ano de 2025.