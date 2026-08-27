Uma operação deflagrada pelo Ministério Público de Goiás (MPGO), por meio da 59ª e da 86ª Promotorias de Justiça de Goiânia, na manhã desta quarta-feira (26), está desarticulando um esquema de sonegação fiscal no comércio interestadual de grãos em Goiás que pode ter cifras bilionárias.\nChamada de Safra Oculta, a operação revelou um grande esquema estruturado e apura a eventual prática de crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal envolvendo elos da cadeia produtiva e de comercialização.\nCom o objetivo de defender a ordem tributária, foram expedidos nove mandados de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão em municípios de Goiás, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso e Bahia. As ordens foram expedidas pela 2ª Vara de Garantias de Goiânia e incluem três contadores investigados por suposta atuação direta na estruturação e manutenção do esquema de sonegação.