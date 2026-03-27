Um morador de Aparecida de Goiânia ganhou o prêmio principal de R$ 50 mil no sorteio de março da Nota Fiscal Goiana, realizado nesta quinta-feira (26) pela Secretaria da Economia. Ao todo, a 113ª edição do programa distribuiu R$ 1,2 milhão. A lista completa dos contemplados pode ser conferida no site oficial do programa.\nDo montante total, R$ 200 mil foram destinados aos consumidores e R$ 1 milhão foi dividido entre clubes de futebol que integram o projeto Time Goiano do Coração.\nOs cadastrados também podem obter descontos de 5% a 10% no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), dependendo da quantidade de notas fiscais acumuladas no ano.\nAlém do ganhador principal, outros três consumidores receberam R$ 10 mil cada. Também foram entregues prêmios de R$ 5 mil, R$ 1 mil e R$ 500 para moradores de diversas cidades goianas.