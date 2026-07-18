A Caixa Econômica Federal comunicou que os sorteios que ocorriam aos sábados passarão a ser realizados aos domingos, a partir deste final de semana, dia 19 de julho. De acordo com o comunicado, os sorteios serão sempre às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).\nOs sorteios que terão mudança de horário são: Mega-Sena, Loteria Federal, Lotofácil, Quina, Timemania, Dia de Sorte e +Milionária, que ocorriam aos sábado à noite, mas agora serão aos domingos de manhã.\nAs apostas dos concursos com sorteio no domingo poderão ser realizadas até as 22h de sábado e a comercialização de bolões no canal eletrônico vai encerrar 15 minutos antes do sorteio.\nSegundo a instituição federal, não serão feitas alterações em todas as demais características dos produtos, mecânica de apostas, valores, probabilidades e estrutura de premiação.