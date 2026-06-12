Com forte demanda dos investidores, a SpaceX captou US$ 75 bilhões no maior IPO (oferta pública inicial de ações) da história. Com ações precificadas em US$ 135, a fabricante de foguetes foi impulsionada à lista de empresas mais valiosas do mundo e seu dono, Elon Musk, ficará ainda mais rico, no caminho para se tornar o primeiro trilionário do mundo.\nCom a venda de 555,56 milhões de ações, a companhia foi avaliada em US$ 1,77 trilhão —um recorde para uma oferta inicial. Com essa avaliação, a também controladora da rede de satélites Starlink e do X (ex-Twitter) vale quase duas vezes o valor de mercado combinado das 344 companhias listadas na Bolsa brasileira, estimado em US$ 935 bilhões.\nA captação total do grupo pode chegar a US$ 86 bilhões, com uma avaliação de US$ 1,78 trilhão, se os subscritores optarem por vender ações adicionais após o início das negociações nesta sexta-feira (12). A empresa estreará na Bolsa sob o código SPCX.