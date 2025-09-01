A Stellantis anunciou um recall no Brasil para modelos da Peugeot, Fiat e Citroën. Nos veículos da Citroën (Basalt e C3 Aircross, ano/modelo 2025) e da Peugeot (2008, ano/modelo 2025), o problema está relacionado à possibilidade de obstrução no coletor de admissão.\nSegundo a montadora, a falha pode causar a evaporação de gases e, em casos extremos, resultar em não conformidade com as normas vigentes. Para esses modelos, será feita a substituição do corpo do coletor de admissão.\nNo caso da Fiat, no modelo Titano (anos/modelo 2024 e 2025), a falha está ligada à possibilidade de atrito do chicote central dianteiro com o suporte do painel de instrumentos. De acordo com a Stellantis, isso pode gerar princípio de incêndio e acionamento involuntário do airbag lateral e do airbag de cortina do lado do passageiro, aumentando o risco de acidentes, com danos materiais, ferimentos graves ou até fatais aos ocupantes.