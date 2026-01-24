Goiânia tem uma lei específica para habitação de interesse social, que passou a valer no ano passado, aponta o CEO da Vila Brasil Engenharia, Flávio Mendes. “Fizemos adequação nos projetos para atingir este público de menor renda”, informa. A lei oferece incentivos para habitação popular, que complementam os benefícios do Minha Casa Minha Vida (MCMV). Segundo ele, a Agência Goiana de Habitação (Agehab) também tem um dos maiores programas de subsídio habitacional do País: o Aluguel Nunca Mais. O benefício estadual é concedido na forma de crédito outorgado de ICMS, podendo chegar a R$ 51.500 por unidade. O restante do valor é financiado pela Caixa Econômica Federal, ou seja, o subsídio da Agehab será somado ao programa federal. O valor da prestação será fixado a partir de R$ 340,00, variando de acordo com a renda familiar, idade do proponente e número de dependentes. “O MCMV depende também destes programas auxiliares para ampliar o acesso da população de menor renda à casa própria”, diz o CEO.A FR Incorporadora prepara, para este ano, o lançamento de um empreendimento enquadrado na Faixa 2 do MCMV, no bairro Goiá, com 304 unidades. O projeto terá apartamentos de 47 metros quadrados, com varanda, área de lazer e modelo de comercialização baseado no crédito associativo, modalidade que tem ganhado força com o novo desenho do programa. A expectativa é que o cenário regulatório mais favorável amplie o acesso ao crédito e fortaleça o desempenho do mercado habitacional de interesse social. Para Lara Rossi, diretora executiva de Negócios da FR Incorporadora, este é um momento importante para o MCMV, pois as mudanças nas regras trazem mais previsibilidade e ampliam o alcance do programa, especialmente para famílias enquadradas na Faixa 2. “Temos um histórico de atuação no programa e nosso novo lançamento no bairro Goiá reforça a estratégia de seguir investindo em projetos bem localizados, com qualidade construtiva e condições reais de acesso à moradia”, afirma.Uma pesquisa realizada pela empresa de tecnologia imobiliária Loft, em parceria com a Offerwise, indica que 60% dos moradores de Goiânia que planejam comprar uma casa no primeiro semestre deste ano irão adquirir o primeiro imóvel, com expectativa de melhora nas condições de crédito imobiliário.Entre as capitais analisadas, Goiânia apresenta o maior porcentual de interessados na compra da primeira unidade (60%), seguida por São Paulo e Rio de Janeiro, ambas com 57%. A demanda é mais intensa na faixa etária entre 35 e 44 anos, onde 79% pretendem comprar um imóvel nos próximos seis meses. Entre 25 e 34 anos, 55% dizem planejar a aquisição no primeiro semestre de 2026.“Chama a atenção o porcentual de pessoas com 55 anos ou mais que está se preparando para comprar o primeiro imóvel na capital: 73%”, afirma Fábio Takahashi, gerente de Dados da Loft. A intenção de compra é mais expressiva nas classes D e E, onde 80% planejam adquirir o primeiro imóvel (faixas mais propensas a utilizar o MCMV). Já na classe C, o índice é de 70%. Entre consumidores de maior renda, das classes A e B, 16% e 43%, respectivamente, querem compra no início de 2026.De acordo com Takahashi, mudanças anunciadas em 2025 pelo governo podem ter influenciado o planejamento. “O aumento do teto do SFH pode ter impactado a decisão da classe média, ao ampliar o alcance de taxas mais baixas para financiamento”, prevê.