A empresa sul-coreana K-Tech planeja a implantação de uma unidade industrial em Goiás, com investimento previsto é de R$ 77 milhões para produção de armas de fogo de baixo calibre e munições.\nDentre as tratativas iniciais da empresa para instalar a fábrica, consta Memorando de Entendimento firmado com o governo estadual nesta segunda-feira (13). A formalização estabelece as bases para a cooperação entre as partes.\nSegundo o governo, o município que receberá a unidade industrial ainda será definido.\nO cronograma de implantação e investimentos previstos estabelece que o projeto será executado em duas etapas, com R$ 26 milhões na fase inicial, além de outros R$ 51 milhões na segunda fase, informa ainda o governo.\n“A K-Tech escolheu Goiás para instalar sua operação no Brasil por reconhecer que oferecemos segurança jurídica e ambiente de negócios favorável”, destacou o governador Daniel Vilela (MDB). Ele explicou que, conforme o acordo, a empresa apresentará estudos de viabilidade econômico-financeira.