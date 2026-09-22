O setor supermercadista vive um cenário de mudanças nos hábitos de consumo das famílias, dificuldades para contratação de mão de obra e a necessidade de levar melhores experiências para o público. Estes desafios serão discutidos durante a SuperAgos 2026, feira promovida pela Associação Goiana de Supermercados (Agos), que reúne o varejo alimentar do Centro-Oeste, a partir desta terça-feira (22), no Centro de Convenções de Goiânia.\nA estimativa da SuperAgos 2026, que chega à 23ª edição com mais de 200 marcas, grandes indústrias e multinacionais, programação de conteúdo com nomes reconhecidos nacionalmente, é de crescimento de 10% em relação ao ano passado. A feira reúne supermercadistas, atacarejistas, compradores, fornecedores e profissionais da cadeia ligada à alimentação.\nEm 2025, a SuperAgos recebeu aproximadamente 25 mil visitantes, representantes de 7,5 mil empresas, e movimentou R$ 312,5 milhões em negócios. Para 2026, a expectativa da organização é movimentar mais de R$ 340 milhões, entre negócios fechados durante e nas semanas seguintes à realização da feira.