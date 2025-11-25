Uma rede de supermercados realiza até o dia 27 de novembro um mutirão de empregos. A ação oferta 250 vagas para unidades em Goiânia, Aparecida e Senador Canedo. Os interessados devem ir até a unidade do Bretas, na Avenida Anhanguera, Centro, das 9h às 17h. A seleção inclui entrevistas, exame médico e possibilidade de contratação imediata.\nOs interessados devem possuir ensino fundamental ou médio completos e apresentar documentos pessoais como carteira de trabalho digital (CTPS), RG e CPF, bem como comprovante de residência, de escolaridade, título de eleitor, comprovante do PIS e certificado de reservista (para homens).\nEdital do concurso público da Câmara de Goiânia com salário de até R$ 10 mil é publicado; veja detalhes\nPrefeitura de Aragarças abre concurso público com mais de 80 vagas; veja cargos e salários