-VIDEO supermercado sentença (1.3454750)\nOs supermercados de Goiás poderão seguir funcionando aos domingos e feriados após as 11h, conforme sentença da 8ª Vara do Trabalho de Goiânia. A decisão confirmou a liminar publicada em junho que estabelecia que os comércios filiados à Associação Goiana de Supermercados (Agos) e participantes da ação não precisam de um acordo específico com os sindicatos para estender o funcionamento depois desse horário. A sentença é de primeira instância e cabe recurso.\nO POPULAR solicitou posicionamento ao Sindicato dos Empregados no Comércio no Estado de Goiás (Secom-GO) e ao Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios no Estado de Goiás (Sincovaga-GO), mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.\nA sentençã foi publicada em 2 de setembro após ação apresentada pela Agos contra os dois sindicatos e questionou uma regra da convenção coletiva da categoria. Pela norma, o funcionamento aos domingos e feriados era permitido até determinado horário e, para a extensão, os estabelecimentos precisavam negociar um acordo coletivo de trabalho (ACT) específico com o sindicato dos trabalhadores.