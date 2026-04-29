O presidente da Abras (Associação Brasileira de Supermercados), João Galassi, está empenhado em convencer o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, a adotar medidas alternativas à implementação da escala 5x2 pelos supermercados, com jornada semanal de cinco dias de trabalho e dois de descanso. Em mensagem enviada ao ministro nesta terça-feira (28), ele pediu uma agenda para discutir o tema e deve propor um endosso do governo à chamada "PEC do horista".\nA PEC (Proposta de Emenda à Constituição) 40/2025 é um projeto do deputado Mauricio Marcon (Podemos/RS). Amplamente criticada por sindicalistas, ela altera o artigo 7° da Constituição para prever a possibilidade de opção pelos empregados quanto à jornada de trabalho. Se aprovada, os funcionários poderão escolher entre o regime comum previsto pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) ou um regime flexível baseado em horas trabalhadas.