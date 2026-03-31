As negociações em torno do fechamento total de supermercados, hipermercados e atacarejos aos domingos em Goiás vão ganhar um novo prazo. O Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado de Goiás (Secom-GO) e o Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios no Estado (Sincovaga-GO) devem adiar a definição por mais 30 dias, e bater o martelo em assembleia do sindicato patronal apenas no dia 30 de abril.\nO principal motivo apontado para o adiamento é a expectativa de que o Congresso Nacional vote, ainda no mês de abril, a proposta de emenda à Constituição (PEC) que estabelece o fim da escala de trabalho 6x1 e a implementação da jornada 5x2. A matéria ainda se encontra na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados e não tem data para ir ao plenário da Casa.