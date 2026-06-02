Os supermercados de Goiás passarão a funcionar até as 11h aos domingos e feriados a partir deste domingo (7). A mudança foi confirmada nesta terça-feira (2) por meio de uma Convenção Coletiva de Trabalho firmada entre representantes dos trabalhadores e do setor patronal.\nA informação foi obtida com exclusividade pela TV Anhanguera, que teve acesso ao documento antes do anúncio oficial. Segundo a apuração do repórter João Victor Guedes, a medida vale para todo o estado de Goiás, com exceção dos municípios de Catalão, Rio Verde e Itumbiara, onde os trabalhadores são representados por sindicatos próprios. Em caso de descumprimento, a convenção estabelece multa de R$ 500 por trabalhador e por dia de trabalho irregular.\nEm entrevista ao POPULAR, o procurador do Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios no Estado de Goiás (Secom-GO), José Nilton Carvalho, confirmou que a limitação do funcionamento até as 11h foi uma alternativa construída entre as partes.