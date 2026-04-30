Os supermercados, hipermercados e atacarejos de Goiás não poderão convocar seus empregados para trabalhar neste 1º de maio, feriado do Dia do Trabalho. A informação é do Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios no Estado (Secom), que alegou a falta de um acordo ou convenção coletiva em vigor para autorizar a abertura aos feriados. Até a publicação, a Associação Goiana de Supermercados (Agos) tentava conseguir uma liminar para permitir o funcionamento dos comércios.\nNesta quarta-feira (29), o procurador do Secom, José Nilton Carvalho, gravou um vídeo alertando que as empresas estão proibidas de convocar qualquer empregado para trabalhar neste 1º de maio. "Nos termos do artigo 6º-A da Lei 11.603, ficava autorizado o trabalho em feriados no comércio desde que autorizado em acordo ou convenção coletiva. E nós não temos nenhum dos dois atualmente”, reforçou Carvalho.