Uma decisão da 8ª Vara da Justiça do Trabalho determinou a suspensão do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) que determinava o funcionamento dos supermercados aos domingos e feriados até às 11h. Dessa forma, deixa de ser válida a Convenção Coletiva de Trabalho firmada entre representantes dos trabalhadores e do setor patronal no dia 2 de junho de 2026.\nPortanto, os supermercados poderão voltar a trabalhar normalmente aos domingos e feriados, para além das 11h, sem a necessidade que a empresa firme um acordo coletivo específico com o Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Goiás (Secom-GO).\nSupermercados funcionarão até 11h aos domingos e nos feriados em Goiás, diz sindicato\nSupermercados que abriram após 11 horas no domingo (7) serão acionados\nSupermercados podem ser multados em R$ 500 por funcionário que trabalhar após as 11h