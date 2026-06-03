Os supermercados de Goiás poderão funcionar até as 15h no feriado de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (4), informou o procurador do Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios no Estado de Goiás (Secom-GO), José Nilton Carvalho. O POPULAR mostrou que uma Convenção Coletiva de Trabalho firmada entre representantes dos trabalhadores e do setor patronal reduziu o horário de funcionamento dos supermercados para as 11h aos domingos e feriados no estado, mas acordo coletivo permite a abertura até mais tarde.\nOs feriados estarão permitidos a abertura além das 11h. [Podem funcionar até às 15h] desde que, em 30 dias, cada empresa apresente seu pedido de acordo coletivo junto ao Secom-GO", explicou Carvalho.\nEm nota enviada ao POPULAR, a Associação Goiana de Supermercados (Agos) disse que “o setor supermercadista exerce atividade essencial para a população, gera milhares de empregos e possui papel estratégico no abastecimento das famílias goianas” e que “medidas que criem barreiras artificiais ao funcionamento das empresas afetam não apenas os empresários, mas toda a cadeia econômica e os consumidores”.