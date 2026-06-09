Os supermercados que descumpriram o acordo de fechamento às 11 horas no domingo (7) serão alvo de uma ação de execução para o pagamento da multa determinada na convenção coletiva de trabalho (CCT) assinada entre o Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios no Estado de Goiás (Secom-GO) e o Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios no Estado (Sincovaga-GO).\nO Secom alerta que a fiscalização continuará nos próximos domingos e a execução acontecerá até o início de julho. A estimativa é que a discussão chegue ao Judiciário.\nPara o procurador do Secom-GO, José Nilton Carvalho, esse descumprimento já era previsto. Segundo ele, os fiscais percorreram mais de 60 municípios e o problema foi maior em grandes redes supermercadistas de Goiânia, Aparecida e Senador Canedo. Já a grande maioria das pequenas lojas, principalmente no interior do estado, obedeceu a norma e fechou no horário. “As que foram pegas de portas abertas além do horário imediatamente fechavam quando os fiscais chegavam.”