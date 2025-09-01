A partir desta segunda-feira (1º), entra em vigor a nova tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). O modelo mostra valores de casas, terrenos e propriedades rurais em Goiás e adota valores médios de mercado para imóveis dos 246 municípios goianos. A avaliação será usada no cálculo do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD) (saiba como consultar abaixo).\nA publicação dessa tabela e a sua utilização é muito importante para dar transparência e pessoalidade no estabelecimento, no valor de mercado dos imóveis aqui no estado de Goiás. Com essa utilização da tabela FIP, a gente acredita que as discussões, no processo administrativo tributário, vão reduzir bastante, porque antes a análise era feita por servidores, pesquisando na internet valores dos imóveis. A gente acredita que esse contencioso vai reduzir bastante", afirmou o Subsecretário da Receita Estadual, Wayser Luiz Pereira, ao POPULAR.