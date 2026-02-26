O fim do tarifaço imposto no ano passado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a recente adoção da tarifa global de 10% devem favorecer as exportações de produtos goianos. A projeção é de retomada integral das vendas, principalmente de açúcar orgânico e do mineral vermiculita, para o mercado americano, itens que ficaram praticamente inviáveis com a taxa de 50%.\nDesde a implantação do tarifaço, em agosto de 2025, as exportações de açúcar orgânico caíram 58% e as de vermiculita tiveram uma retração de 86%.\nOs Estados Unidos passaram a aplicar nesta terça-feira (24), uma tarifa adicional de 10% sobre a taxa base de todos os produtos que não estejam cobertos por isenções por um período de 180 dias. Brasil e China são os países mais beneficiados pela reconfiguração das tarifas anunciadas por Trump, segundo a Global Trade Alert, organização independente que monitora políticas de comércio internacional.