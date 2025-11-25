O tarifaço sobre as exportações brasileiras vai levar ao aumento do déficit comercial do Brasil com os Estados Unidos, segundo o MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços).\nNesta terça-feira (25), o vice-presidente Geraldo Alckmin e chefe do ministério, falou em acelerar as negociações com o parceiro comercial e disse que os números reforçam que não há justificativa para essas sanções.\nEle também demonstrou preocupação com a demora na votação de duas propostas enviadas ao Congresso para ajudar as empresas afetadas por essas medidas de retaliação.\nGoiás tenta derrubar tarifaço sobre açúcar orgânico e minério\nTrump retira tarifas de 40% sobre carne, café, frutas e outros produtos do Brasil\nTarifaço de Trump reduz em 67% exportações de cafés especiais brasileiros para os EUA