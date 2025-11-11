O tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a produtos brasileiros resultou na redução de 67% nos embarques brasileiros de cafés especiais para a América do Norte.\nTrump anunciou a imposição de uma sobretaxa de 50% ao Brasil em julho, válida a partir do mês seguinte, quando as vendas gerais do país caíram 16,5%. Em setembro, a queda foi de 20,3%.\nOs Estados Unidos são responsáveis pela movimentação de cerca de 2 milhões de sacas de cafés finos, das 10 milhões exportadas pelo país, segundo a BSCA (Associação Brasileira de Cafés Especiais).\nONU cobra cumprimento de deveres por países e alerta contra lobby na COP30\nClassificar facções como terroristas é projeto eleitoreiro e ameaça soberania, dizem especialistas\nHomem que ameaçou Trump e tentou entrar em embaixada dos EUA é alvo de operação em Goiânia, diz polícia