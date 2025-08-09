O tarifaço de 50% sobre as exportações de produtos goianos para os Estados Unidos já está se refletindo nas cadeias produtivas locais. Enquanto fazem ajustes na produção e buscam novos mercados, dentro e fora do País, parte dos produtores e empresas já amargam retração nos preços de seus produtos. Apesar desta queda ser benéfica para o consumidor neste primeiro momento, ela também pode gerar prejuízos econômicos, como o risco de inviabilidade da produção e desemprego.\nOs produtores de mel admitem que deve haver mais produto disponível no mercado interno, o que pode achatar os preços. Adriano Peres, vice-presidente da Associação Goiana de Apicultores e presidente da Cooperativa dos Apicultores Familiares de Niquelândia e Região, explica que o mel brasileiro é exportado em tonéis com 290 quilos, sendo que cerca de 91% iam para os EUA. Agora, a quantidade exportada para o mercado americano deve ser muito reduzida.