As tarifas impostas pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o Brasil em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) podem impactar 726,7 mil empregos, afetar a arrecadação da Previdência Social e o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).\nÉ o que mostra estudo do Departamento Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) encomendado pelas centrais sindicais e apresentado na manhã desta quarta-feira (13).\nEconomistas reduzem previsão da inflação neste ano e do PIB para 2026 e 2027 após tarifaço\nEstado estima impacto de cerca de R$ 1,3 bilhão no PIB goiano\nCarnes, café e pescados não escapam de sobretaxa de 50% e pedem medidas emergenciais\nO levantamento, que exclui os setores fora do tarifaço, aponta ainda queda de R$ 11,01 bilhões na arrecadação de impostos, R$ 14,33 bilhões na massa salarial e 3,31 bilhões na arrecadação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com impacto negativo de 0,37% no Produto Interno Bruto (PIB).