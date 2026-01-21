Um grupo de trabalho do Ministério de Minas e Energia criado para discutir tributos do setor foi palco de embates entre representantes de municípios mineradores e membros da pasta neste mês. Os municípios acusam o ministério de ter privilegiado as mineradoras nas discussões, que servirão de base para a tomada de decisões do Conselho Nacional de Política Minerária (CNPM), criado no ano passado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro Alexandre Silveira.\nO cerne do atrito passa pelas taxas de fiscalização instituídas por estados e municípios nos últimos anos. Esse tributo tem potencial bilionário e recai, em grande parte, sobre o orçamento das mineradoras. De acordo com o Ibram, instituto que representa as grandes empresas do setor, oito estados e 17 municípios já criaram suas próprias taxas, que em tese visam custear os serviços de fiscalização dos entes sobre a mineração.