Moradores tiveram de arcar com uma alta na taxa de condomínio acima da inflação oficial neste início de 2026. Uma pesquisa da Loft apontou um reajuste de 10% na comparação entre janeiro de 2025 e o mesmo período de 2026, em Goiânia, enquanto o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) mostrou uma inflação acumulada de 4,38% na capital. A alta na taxa condominial foi impulsionada por reajustes nos preços da energia elétrica e dos salários dos prestadores de serviço.\nGestores condominiais explicam que os valores correspondem a aumento dos gastos com manutenção e infraestrutura. Este custo mensal, cada vez mais alto, tem levado muitos a rebatizarem a taxa como “aluguel dos proprietários”. Em média, a pesquisa da Loft informa que a taxa de condomínio aplicada em Goiânia está em cerca de R$ 617. Rubens Mendes, gestor do condomínio horizontal Parqville Jacarandá, conta que, desde o ano passado, algumas mudanças refletiram nesse valor.