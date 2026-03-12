Quem costuma pedir comida por aplicativo já deve ter se deparado com a mensagem: “pedido mínimo para entrega”. A prática, comum em plataformas de delivery, foi considerada legal pela Justiça de Goiás em decisão proferida nesta quinta-feira (12). A 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) reformou uma sentença de primeira instância e entendeu que bares e restaurantes podem continuar estabelecendo um valor mínimo para pedidos feitos por aplicativos, como o iFood.\nA decisão foi liderada pelo voto da desembargadora e presidente da Câmara, Ana Cristina Peternella França. Ao analisar o processo, ela concluiu que a exigência de um valor mínimo não configura venda casada nem prática abusiva contra o consumidor.\nSegundo a magistrada, cabe ao próprio empreendedor definir o valor mínimo necessário para que a entrega seja viável. Já o consumidor tem a liberdade de aceitar as condições ou procurar outra opção no mercado.