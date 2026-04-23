O Governo de Goiás começou a devolver valores pagos ao Fundo Estadual de Infraestrutura (Fundeinfra), conhecido como “taxa do agro”, que foi extinto em março de 2026. Ao todo, cerca de R$ 12,9 milhões devem ser restituídos a 213 contribuintes que fizeram pagamentos considerados indevidos. De acordo com a Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra), o primeiro lote, no valor de R$ 1,8 milhão, começou a ser pago nesta quinta-feira (23).\nOs interessados precisam solicitar a restituição por meio de um processo aberto no site da Seinfra. A devolução ocorre porque a lei que extinguiu o fundo tem efeito retroativo a 31 de dezembro de 2025.\nEm entrevista ao POPULAR, o superintendente de Planejamento do Fundo Estadual de Infraestrutura, Leonardo Oliveira Meneses, afirmou que não existe prazo pré-fixado e quem pagou até o dia 13 de março, não haverá cobrança de taxa de exação.