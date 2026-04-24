Trecho na GO-147 em obras, com recursos do Fundeinfra: continuidade mantida pelo Judiciário goiano (Wildes Barbosa / O Popular)\nComeçou a devolução dos valores pagos ao Fundo Estadual de Infraestrutura (Fundeinfra), a chamada “taxa do agro”, que deixou de existir em março. Como a lei passou a valer retroativamente desde o fim de 2025, tudo que foi pago a partir de janeiro deste ano será devolvido.\nAo todo, 213 contribuintes têm direito ao ressarcimento, que totaliza cerca de R$ 12,9 milhões. Confira abaixo como formalizar o pedido para receber os valores:\nPasso 1: Acesse o formulário\nO primeiro passo é acessar o site da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra) e clicar no botão verde “formulário para restituição”. O arquivo será baixado automaticamente para preenchimento.\nPasso 2: Reúna a documentação necessária