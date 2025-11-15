Goiás teve o segundo maior saldo migratório do País entre 2017 e 2022: foram quase 187 mil novos moradores, segundo o último censo do IBGE. Isso gerou um aumento na procura por imóveis para locação, que movimentou as imobiliárias de Goiânia na disputa pelo mercado. Por isso, essas empresas passaram a investir em novas tecnologias e soluções financeiras para facilitar estas locações para proprietários e locatários, que estão acelerando a assinatura dos contratos.O movimento migratório para o estado já fez a capital se destacar no mercado nacional de aluguéis. Enquanto no Brasil, 23% de imóveis estão locados, em Goiânia este índice já é de mais de 28%, também segundo dados do IBGE. Essa demanda movimenta o mercado de soluções para facilitar o processo de locação, num mundo de consumidores com pouco tempo disponível. Segundo o Relatório Global de Inovação Imobiliária 2023, 68% dos consumidores já preferem visitar imóveis virtualmente. A Loft, empresa de tecnologia e serviços financeiros para o mercado imobiliário, cria soluções com IA para imobiliárias e pessoas interessadas em comprar, vender ou alugar imóveis em Goiânia. Uma delas é uma experiência de busca em linguagem natural para o consumidor: em vez de usar filtros, o potencial o locatário digita as características desejadas direto no buscador, como “apartamento de 2 quartos com janelas amplas”. A tecnologia analisa os mais de 800 mil imóveis disponíveis no portal da empresa, “lendo” as imagens e as informações disponíveis nos anúncios, e retorna com uma seleção das melhores opções com as características desejadas. O novo buscador já gerou um aumento de 57% na conversão de leads, que é quando a pessoa que estava no site aceita receber o contato de um corretor da imobiliária. Para o diretor de Comunicação da Loft, Ricardo Kauffman, as inovações estão ajudando muito o mercado de aluguéis. “As ferramentas de IA reduzem o tempo e a burocracia para quem está alugando imóveis. O objetivo é acelerar o negócio das imobiliárias, porque decidir onde morar é algo complexo”, ressalta. Segundo ele, as ferramentas tecnológicas possibilitem que o corretor foque no bom atendimento dos clientes. Uma delas, já 100% disponível para as imobiliárias, é a que facilita buscas que antes eram feitas por filtro. “Se uma pessoa quer um imóvel com churrasqueira, por exemplo, nosso sistema consegue identificar apenas pelas fotos os imóveis que têm este item”, explica Kauffman. A busca entrega todos os anúncios com as características que o locatário colocou. Outra é a Redecora, uma solução que simula uma decoração de imóveis vazios, ajudando o cliente a ter melhor noção do espaço e facilitando a escolha, que estará disponível neste mês.Em outra solução, que será disponibilizada até o fim do ano, o corretor poderá solicitar um avatar dele, que é criado em segundos e que apresentará o apartamento através de um vídeo personalizado para ser enviado ao cliente. “São inovações que visam encantar e tornar a experiência do usuário mais fácil e lúdica para identificar os imóveis que ele realmente gostaria de visitar”, destaca. Já com o Qualifica Lides, também já disponível, às imobiliárias, empresas que têm anúncios em vários lugares, conseguem identificar e atender o cliente que entra em contato pelo WhatsApp. Um robô coleta e compartilha informações básicas, pegando dados do interessado em todos os dias da semana e em qualquer horário, fazendo um filtro dos clientes realmente interessados. FinanciamentosNo primeiro semestre, a empresa lançou dois agentes de IA na área de financiamentos. Em um deles, que tem integração com os principais agentes financiadores do mercado, a pessoa compara ofertas de crédito de diferentes bancos. “O corretor consegue dizer em três minutos os valores da entrada, da prestação e a taxa de juros em cada um dos bancos. Se a pessoa se interessar por uma das propostas, a entrega da documentação pode ser feita digitalmente, com aprovação em poucos minutos”, conta Kauffman.Mas o principal produto é a fiança de aluguel profissional, na qual a Loft passa a ser fiadora da pessoa mediante uma taxa mensal. “Somos o maior fiador profissional do País, com mais de 500 mil contratos sob gestão”, destaca. Atualmente, 30% dos contratos já têm fiança profissional, onde a pessoa paga entre 10% e 12% do valor do aluguel. No calção tradicional a pessoa deposita o valor de três aluguéis e no fim do contrato revê este dinheiro sem correção. Mas a empresa fez uma parceria com o Tesouro Nacional, com a Bovespa e com uma corretora de valores para criar o Garantia Invest. O valor fica investido e vai sendo corrigido enquanto estiver parado. A sócia diretora da Federal Imóveis, Mariana Baiocchi, conta que a empresa já conta com a opção do Fiança Locatícia, que facilita o fechamento dos contratos, e utiliza um sistema de assinatura digital (Cred Sign) para o cliente assinar o contrato de onde estiver. “Nosso processo de vistoria também é digital, com fotos e vídeos feitos por uma empresa terceirizada. Tudo fica em arquivo que pode ser consultado a qualquer momento por proprietários e inquilinos”, destaca. A imobiliária também utiliza a tecnologia do tour virtual de 360 graus no imóvel, feito através do site, que ajuda quem está sem tempo para uma visita presencial. Segundo Mariana Baiocchi, a empresa conta com uma inteligência artificial, a Lais, que tem uma série de ferramentas para gestão de dados e que usa parâmetros para direcionar para o atendente, como o agendamento de visita. “Nosso objetivo é ter atendimento 24 horas por dia e 7 dias por semana”, justifica. Num momento em que as pessoas andam sem disponibilidade de deslocamento, ela lembra que essas soluções ajudam muito. “Sem isso corremos o risco de perder clientes e mercado. A intenção é acelerar as locações e outros serviços como vendas”, afirma a diretora. A empresária lembra que Goiânia está recebendo muitos novos moradores vindos de outras regiões e que precisam da Fiança Locatícia, por exemplo, por não terem um fiador conhecido na região. A ferramenta já responde por metade dos contratos.Para José Humberto Carvalho, sócio proprietário da URBS e vice-presidente do Secovi Goiás (Sindicato dos Condomínios e Imobiliárias), com tecnologias para captação de imóveis já é possível fazer um “mapa de calor” para saber a demanda em cada região. Segundo ele, o objetivo é ter uma visão mais estratégica do que é preciso fazer na empresa para ter uma locação mais rápida e eficiente para os clientes. Hoje, os algoritmos já falam quanto é o valor médio dos apartamentos locados em determinada região. “O uso da IA deixou os anúncios mais otimizados para fazer descrições mais atrativas, escolher fotos principais, sugerir melhorias nos anúncios e montar roteiros de vídeos mostrando antes e depois de intervenções, ajudando o cliente a ter uma visão melhor do imóvel”, explica Carvalho. Um exemplo é o tour 360, que ajuda quem não tem tempo para fazer visitas presenciais. Hoje, segundo ele, a imobiliária investe pesado principalmente em recursos com IA, que proporcionam uma visão integral do imóvel, inclusive se está na hora dele ser trocado. O vice-presidente do Secovi lembra que já é possível identificar os períodos de maior procura, onde as pessoas buscam mais imóveis e ter uma previsibilidade do mercado, com mais assertividade na captação e locação. “Hoje 100% dos contratos já são digitais”, alerta. As ferramentas ajudam a identificar e direcionar os imóveis certos para atender certas conveniências de quem procura, como as características (apartamento, casa ou condomínio fechado) e localização (perto da escola dos filhos ou do trabalho, por exemplo).