Plantação de feijão em Morrinhos que recebeu aplicação dos nanofertilizantes (Arquivo pessoal/Bruno Ribeiro)\nOs nanofertilizantes, tecnologia desenvolvida na Índia para otimizar a produção e diminuir impactos ambientais, já estão presentes na agricultura goiana. Até o momento, quatro colheitas no estado foram finalizadas com o uso do produto, sendo que os resultados foram considerados positivos. Em um dos casos, que aconteceu em uma plantação de feijão em Piracanjuba, no sul goiano, houve um aumento de produtividade de 65%.\nEdson Faria é um dos proprietários da fazenda em questão. Com a adição do nanofertilizante, ele revelou ao POPULAR que houve um ganho de 660 quilos de feijão por hectare. "Após uns cinco dias da aplicação do produto, você já via já uma diferença muito grande na tonalidade e na pigmentação das plantas. Então, eu recomendo e vou usar agora na safra de milho", celebrou o produtor rural.