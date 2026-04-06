Com o tema central O Agro Conecta, a 23ª edição da Tecnoshow Comigo será realizada desta segunda-feira (6) a sexta-feira (10), no Centro Tecnológico Comigo (CTC), em Rio Verde, um dos maiores polos do agronegócio do Brasil.\nConsolidada como uma das principais feiras de tecnologia rural do país, segue apostando em inovações e debates sobre os desafios ao setor. A estimativa é de R$ 10 bilhões em comercialização, valor semelhante ao alcançado no ano passado, com 700 expositores, 100 palestras e mais de 30 dinâmicas de campo, e expectativa de atrair 140 mil visitantes.\nCerca de 3 mil máquinas e equipamentos poderão ser vistas no local, uma área de 130 hectares que recebeu melhorias estruturais e de conectividade para evidenciar a eficiência e produtividade atual no campo.\nPresidente-executivo da Comigo, cooperativa à frente da Tecnoshow, Dourivan Cruvinel projeta um evento de sucesso, mas sem superar marcas anteriores no movimento de negócios. “Até porque a agricultura está consolidada em nossa região”, constata. Ele aponta também para financiamentos já em curso e para o receio do compromisso com novos grandes investimentos. “Os juros seguem num patamar muito elevado”, menciona.