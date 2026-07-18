Considerada o Natal dos povos ribeirinhos, a Temporada do Araguaia movimenta cada vez mais a economia dos municípios da região Oeste do estado. A estimativa é que mais de 1 milhão de turistas visitem o Vale do Araguaia neste mês de julho, número que cresce a cada ano, o que deve gerar uma movimentação financeira adicional de cerca de R$ 354 milhões às economias locais, segundo projeção feita pelo Instituto Mauro Borges (IMB) com exclusividade para O POPULAR.\nA região não é mais procurada apenas pelos goianos, mas já recebe visitantes de vários estados e até de outros países, atraídos pela pesca esportiva. Os municípios de Aragarças, Aruanã, Britânia, Matrinchã, Montes Claros de Goiás, Mundo Novo, Nova Crixás e São Miguel do Araguaia compõem a Região Turística do Vale do Araguaia e são diretamente influenciados pelo rio. A reportagem do POPULAR visitou alguns deles para ver o impacto econômico da temporada.