A crise enfrentada pelo setor agropecuário está se refletindo no mercado de terras no estado. A queda nas cotações da commodities e os altos níveis de endividamento e de inadimplência entre os produtores rurais, inclusive com um forte aumento dos pedidos de recuperação judicial no setor, contribuíram para um aumento do número de propriedades rurais colocadas à venda. Com isso, a queda nos preços praticados chega aos 50% em algumas regiões, segundo corretores de terras. Mesmo com os preços mais baixos, houve uma redução no volume de negócios fechados.\nO preço das áreas agrícolas para arrendamento também caiu no Brasil, reflexo da queda das cotações das commodities e das margens apertadas dos produtores. Levantamento da S&P Global Commodity Insights mostra que o preço médio do arrendamento rural foi de R$ 1.931 por hectare no segundo semestre de 2025, uma queda de 2,5% sobre o mesmo período de 2024. Segundo especialistas, a tendência para 2026 é de liquidez ainda baixa, tanto no mercado de terras, quanto no de arrendamentos.