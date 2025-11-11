Os Estados Unidos aprovaram um financiamento de até U$ 465 milhões para a Serra Verde Pesquisa e Mineração (SVPM) em Minaçu, na região norte de Goiás. Segundo o documento obtido pelo O POPULAR, o dinheiro tem como objetivo financiar melhorias na mina Pela Ema, que tem vida útil estimada em 25 anos, despesas operacionais, refinanciamento de dívidas, além de contas de reserva e outros custos de transação no Brasil.\nSegundo a Instituição de Financiamento do Desenvolvimento dos Estados Unidos (DFC), o conselho da DFC aprovou o financiamento, que foi assinado em agosto deste ano. Em nota, a Serra Verde informou que o projeto ainda está passando por várias etapas e revisões antes de ser encerrado e "como esses detalhes ainda não foram finalizados, preferimos esperar para comentar até que a transação seja totalmente concluída e possamos fornecer informações precisas”, afirmou.