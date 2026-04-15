Frederico Mesquita de Melo, corretor de imóveis rurais (Guilherme Alves/O Popular)\nA desvalorização das terras em Goiás, com quedas de preço que chegam a 50% em algumas regiões, é um reflexo direto do aumento do número de fazendas colocadas à venda no estado, segundo corretores de terras e produtores rurais. O setor agropecuário brasileiro enfrenta uma severa crise financeira motivada pela desvalorização das commodities e pelo endividamento recorde dos produtores, o que resultou em um aumento expressivo de pedidos de recuperação judicial.\nO corretor de terras Sebastião de Freitas Arantes Filho, que atua na região de Acreúna, estima que houve um aumento de 20% na oferta de terras nos últimos meses, enquanto os negócios realizados caíram bruscamente. Segundo ele, o cenário impactou severamente as avaliações: “Um alqueire que era vendido por até R$ 700 mil, hoje está quase pela metade na região, que é 100% agricultável”.