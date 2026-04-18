Oferta de áreas rurais cresce em Acreúna (Diomício Gomes/O POPULAR)\nAs terras desvalorizadas em Goiás têm atraído empresários de fora do agronegócio em busca de diversificação patrimonial, apontou o corretor Frederico Mesquita de Melo Ribeiro, ao POPULAR. Segundo ele, esse movimento marca a entrada de investidores altamente capitalizados e a saída de produtores pressionados por dívidas.\nEm minha visão quem está comprando de verdade agora são os investidores altamente capitalizados, gente com caixa forte ou acesso a créditos estruturados, muitas vezes grandes produtores ou grupos consolidados, comprando de produtores endividados. O mercado ficou 'seletivo', só compra quem tem liquidez. Não é mercado de expansão, é mercado de oportunista com dinheiro na mão", salienta o corretor.\nPara Ribeiro, esse movimento também afastou outros perfis tradicionais do mercado de terras. "Os produtores médio alavancados e os pequeno investidores especulativos, estes praticamente sumiram. O mercado está em liquidação seletiva", afirma, ao descrever o atual momento vivido pelo setor em Goiás.