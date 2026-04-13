Sebastião de Freitas Arantes Filho, corretor de terras, e o produtor Júlio César Naves de Melo Filho, na região de Acreúna: a procura de oportunidades (Diomício Gomes / O Popular)\nAs terras rurais estão desvalorizadas em até 50%, e os principais motivos apontados pelo setor são a queda nas cotações das commodities, o endividamento elevado e o avanço das recuperações judiciais. Com isso, a crise enfrentada pelo agronegócio tem provocado forte impacto no mercado de terras em Goiás.\nO produtor praticamente não está tendo retorno com a atividade porque os preços dos produtos estão baixos. Com o aumento do diesel, a situação foi agravada, pois 100% da mecanização dependem do diesel”, pontuou o corretor de terras Sebastião de Freitas Arantes Filho à repórter do POPULAR, Lucia Monteiro.\nEm regiões agrícolas de Goiás, corretores relatam aumento significativo da oferta de propriedades à venda, impulsionado pela necessidade de produtores quitarem dívidas bancárias ou com fornecedores. Apesar dos preços mais baixos, o volume de negócios fechados caiu, o que reflete a cautela dos compradores e a insegurança quanto ao cenário econômico e político do Brasil.