Oferta de áreas rurais cresce em Acreúna (Diomício Gomes/O POPULAR)\nO mercado de terras em Goiás atravessa um processo de liquidação seletiva, marcado por forte desvalorização dos preços e pela atuação restrita de investidores capitalizados, afirma o corretor de imóveis rurais Frederico Mesquita de Melo Ribeiro. Ele acompanha de perto essa nova realidade do mercado goiano em meio à crise financeira do agronegócio.\nEmpresários de fora do agro estão buscando diversificação patrimonial; já os fundos e o capital familiar quase não aparecem, principalmente via holdings familiares. Os produtores médios alavancados e os pequenos investidores especulativos praticamente sumiram”, afirma Ribeiro.\nSegundo o corretor, o atual cenário não favorece a expansão produtiva, mas sim aquisições pontuais feitas por quem dispõe de caixa ou acesso a crédito estruturado. Para ele, quem está comprando neste momento são investidores altamente capitalizados, ou seja, grandes produtores ou grupos consolidados que adquirem terras de produtores endividados.