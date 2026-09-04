O SeaPort Manatee, porto estratégico da Flórida, Estados Unidos, para a América Latina confirma participação e patrocínio no Braminvest 2026 - Brazil & Latin America Mining Investment Hub, que será realizado no Centro de Convenções de Goiânia, em 17 e 18 de novembro.\nTambém está confirmada a presença no evento de representantes de mais de 20 países, como EUA, China, Canadá, nações da Europa e da América do Sul. São investidores, detentores de projetos, startups e compradores de bens minerais, com foco em ativos de alto potencial, como ouro, cobre, níquel, lítio, nióbio e terras raras. A expectativa é de que o Braminvest se consolide como o principal evento neste formato na América Latina.\nO SeaPort Manatee é um ponto de conexão logística para o comércio com a América Latina, localizado no Norte do Condado de Manatee, na Costa Oeste da Flórida, sendo o porto de águas profundas dos EUA mais próximo do Canal do Panamá ampliado. É a porta de entrada dos produtos brasileiros nos EUA.