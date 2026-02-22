-Vídeo - Projeto Carina em Nova Roma (1.3375715)\nGoiás possui um dos maiores depósitos de terras raras do mundo, e esses elementos são essenciais para a fabricação de carros elétricos, turbinas eólicas, mísseis, radares e smartphones, entre outros produtos. Mas quais as etapas envolvidas na exploração desses minerais críticos? Para entender o assunto, O POPULAR conversou com um representante da Aclara, mineradora presente em Nova Roma, no nordeste do estado, onde há uma concentração de argilas iônicas (assista acima).\nSegundo o vice-presidente executivo da empresa, José Augusto Palma, o processo começa com a remoção controlada da vegetação e a extração das argilas que contêm as terras raras, sem uso de explosivos. Essas argilas passam por um processo químico de transferência iônica, no qual os elementos de terras raras são separados. Em seguida, as impurezas são removidas e ocorre a precipitação do carbonato de terras raras, que é o produto final com 95% de pureza.