Argilas que serão tratadas para a extração de terras raras (Reprodução/Aclara Resources)\nCom cerca de 21 milhões de toneladas de terras raras, atrás apenas da China, o Brasil tende a gerar milhares de empregos no setor. Segundo a mineradora Aclara Resources, apenas com o Projeto Carina, em Nova Roma, no nordeste de Goiás, a expectativa é que sejam gerados cerca de três mil postos de trabalho, tanto diretos quanto indiretos. Além de priorizar a contratação de profissionais goianos, a empresa destacou que planeja iniciativas para a capacitação da mão de obra.\nConforme o diretor-geral da Aclara no Brasil, Murilo Gomes Nagato, a exploração desses minerais exige equipes multidisciplinares e envole uma série de etapas. A lista de profissionais inclui:\ngeólogos e geocientistas: caracterização do depósito, modelagem geológica e estimativas de recursos;