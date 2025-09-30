A Secretaria do Tesouro Nacional (STN) elevou a classificação de Goiás sobre a capacidade de pagamento (Capag) e alterou a nota C, obtida em avaliações referentes a 2022 e 2023, para B+, com base nos resultados da gestão em 2024. A mudança ocorreu após atendimento de recurso do Estado para que a conta incluísse os benefícios do Regime de Recuperação Fiscal (RRF) e foi confirmada nesta quinta-feira (25), em nota técnica publicada pela pasta vinculada ao Ministério da Fazenda.A Capag mede os parâmetros econômicos e fiscais da gestão para definir se o ente federado poderá ou não receber garantias da União para a contratação de novos empréstimos. Na nova avaliação, Goiás passou a receber nota B em “endividamento”, pela proporção da dívida consolidada em relação à receita corrente líquida, e no critério de “poupança corrente”, que analisa despesa corrente, receita corrente ajustada e as transferências constitucionais e legais. O estado atingiu nota A em “liquidez relativa”, que considera as obrigações financeiras não vinculadas, assim como disponibilidade de caixa e a receita corrente. Com a média das apurações, o resultado seria por nota B, mas o patamar B+ ocorre por conta da análise sobre a qualidade das informações contábeis, em que Goiás ocupa a primeira posição nacional, com 100% de aproveitamento nos critérios verificados pela STN. Desde a criação do indicador pelo Tesouro Nacional, Goiás seguiu com nota C até chegar à avaliação B em 2022, com base no fechamento das contas em 2021. No ano seguinte, no entanto, houve rebaixamento diante das consequências da adesão ao RRF, que teve vigência a partir de janeiro de 2022. Ao retomar o patamar superior, a nota técnica do Tesouro Nacional reconheceu a necessidade de alterar o critério.“Faz-se necessário o ajuste, ou revisão, da nota de Capag de estados que tenham aderido ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF), instituído por meio da Lei Complementar nº 159, de 19 de maio de 2017, em virtude dos efeitos que a participação nesse programa promove nos resultados dos indicadores”, explicou o documento.O subsecretário do Tesouro Estadual, Wederson Xavier de Oliveira, aponta que a correção da STN ocorre em atendimento a recursos apresentados pelo governo goiano nos dois últimos anos. “Naquelas ocasiões, o estado argumentou que estar no regime de recuperação fiscal não necessariamente indicaria fragilidade financeira. Há uma trajetória de melhoria dos indicadores fiscais e a nota condizia com uma situação de Capag B”, argumentou o auxiliar da Secretaria Estadual de Economia em entrevista ao POPULAR.“O que a gente sugeriu foi que a STN realizasse um cálculo para retirar os impactos do RRF na conta do estado e avaliasse a capacidade de pagamento, ao invés de simplesmente transformar a nota de B em C, simplesmente por estar no regime”, apontou.A nova manifestação do Tesouro Nacional aponta que o regime de recuperação prevê a suspensão dos pagamentos das dívidas contratadas e garantidas pela União. “Esse benefício implica, por conseguinte, em distorções nos indicadores que compõem o cálculo da Capag”, apontou. Para ajustar a metodologia, a STN calculou o montante dos serviços da dívida com base apenas no que deveria ter sido custeado pelo estado no período. Depois, houve a inclusão dos indicadores considerando os efeitos do pagamento integral desse serviço, que foi calculado pelo Tesouro “a partir de informações sobre parcelas inadimplidas de contratos de dívida e previsões de pagamento consignadas no Plano de Recuperação Fiscal do Estado”. Em reação ao rebaixamento para nota C, em dezembro de 2023, o governador Ronaldo Caiado (UB) caracterizou a decisão como “tiro político” e negou que o embasamento apresentado em nota técnica da STN justificasse a mudança.Na ocasião, a mudança na avaliação, segundo notas técnicas da STN, ocorreu por conta de “indícios de deterioração significativa da situação financeira”. O órgão já apontava “efeitos distorcivos sobre a Capag que resultam da suspensão de dívidas pelo Regime de Recuperação Fiscal”. O Tesouro Nacional ainda indicou que o estado teria falhado em cumprir metas impostas pela Lei Complementar 156/2016, que estabeleceu o teto de gastos para custeio e folha de pagamento em contrapartida à renegociação de dívidas.Com o novo resultado, o secretário da Economia, Francisco Sérvulo Nogueira, afirmou que “a melhoria da situação fiscal do Estado vem ocorrendo desde o início da gestão” e que a classificação B+ representa “o reconhecimento técnico de uma gestão fiscal séria”.