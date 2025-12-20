O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) abriu concurso público para ingresso na carreira da magistratura. Ao todo, são oferecidas 51 vagas para o cargo de juiz substituto, conforme edital publicado pelo próprio tribunal nesta quinta-feira (18). A seleção será organizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e seguirá as regras do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).\nAs inscrições começam no dia 29 de dezembro de 2025 e seguem até 29 de janeiro de 2026, exclusivamente pela internet, no site da FGV. A taxa de inscrição é de R$ 340, de acordo com o edital nº 01/2025.\nDo total de vagas, 30% são reservadas para candidatos negros (pretos e pardos), indígenas e quilombolas, e 5% para pessoas com deficiência, conforme determina a Lei nº 15.142/2025 e resoluções do CNJ. A medida reforça a política de diversidade e inclusão no Judiciário goiano.