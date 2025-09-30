O Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) realizará mais um leilão de veículos entre os dias 6 e 17 de outubro. Ao todo, mais de 1,2 mil veículos estarão disponíveis para receber lances, catalogados por lotes disponibilizados em condições que variam entre unidades aptas para circulação, sucatas destinadas à reciclagem e sucatas para reaproveitamento de peças.\nO leilão, organizado pela Comissão Estadual de Alienação de Veículos e Outros Objetos Apreendidos, ocorrerá na modalidade virtual e, para participar, os interessados devem se cadastrar através do site do leiloeiro. De acordo com o edital, as visitações aos pátios para avaliação visual começaram nesta segunda-feira (29) e vão até o dia 3 de outubro, das 10h às 12h, e das 14h 16h. Também é possível efetuar a visitação virtual por meio do site, onde serão disponibilizadas fotografia dos veículos.