O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás iniciou nesta quarta-feira (8) um leilão virtual com mais de 700 veículos apreendidos em processos judiciais. O certame segue até o dia 17 de abril e oferece desde motocicletas com lances iniciais de R$ 700 até veículos de maior valor, como SUVs e caminhonetes.\nOrganizado pela Comissão Estadual de Alienação de Veículos e Outros Objetos Apreendidos, o leilão reúne automóveis em diferentes condições. Há opções aptas à circulação, além de sucatas aproveitáveis para retirada de peças e sucatas destinadas exclusivamente à reciclagem, conforme detalhado no edital.\nEntre os destaques, estão modelos com valores considerados atrativos em relação ao mercado. Uma BMW X1 tem lance inicial de R$ 30 mil, enquanto um Toyota Etios parte de R$ 19 mil. Já veículos utilitários como a Mitsubishi L200 Triton e a Ford Ranger aparecem com lances iniciais de R$ 60 mil e R$ 99,4 mil, respectivamente - esta última com valor de referência pela tabela Fipe em torno de R$ 139,2 mil. Outros modelos incluem Chevrolet Equinox, GM Caravan e Ford Fiesta, com preços iniciais a partir de R$ 2 mil.