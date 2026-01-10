Carro participante do leilão do TJGO (Divulgação/TJGO)\nO Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) vai leiloar mais de 300 veículos apreendidos. As opções estão divididas em itens aptos à circulação (o que inclui carros e motos), sucatas aproveitáveis para peças e sucatas ferrosas. Os lances já estão abertos e podem ser feitos pelo site Caiapó Leilões, a partir do valor de R$ 1.750.\nSegundo o edital, os interessados em participar da licitação devem se cadastrar no portal até a próxima quinta-feira (15), mediante o envio dos documentos solicitados. Os lances poderão ser feitos até os dias 19 e 21 de janeiro, a depender do lote escolhido.\nAinda conforme o edital, tanto pessoas físicas quanto empresas podem participar do leilão de veículos recuperáveis. Já os lotes de sucatas estão destinados apenas às empresas cuja atividade seja a desmontagem, a reciclagem e o comércio de peças.