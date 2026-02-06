O número de cursos de pós-graduação lato sensu com foco em inteligência artificial (IA) passou de 507 em 2024 para 1.159 em 2025, crescimento de 128%. Desde 2022, quando havia 208 cursos, o aumento foi de 457%.\nOs dados foram levantados pela reportagem na plataforma e-MEC, base de dados do Ministério da Educação (MEC), que reúne informações oficiais sobre cursos e instituições de educação superior no Brasil.\nOs cursos de pós-graduação lato sensu são voltados ao mercado de trabalho, com foco em formação prática e técnica, como especializações e MBAs. Exigem diploma de graduação e têm duração mínima de 360 horas. Diferem da pós-graduação stricto sensu, que confere títulos de mestre e doutor e segue regras de autorização e avaliação definidas pela Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior).